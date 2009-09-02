Сахар в Украине дешеветь не будет

Вчера Антимонопольный комитет отчитался о результатах проверки обоснованности резкого повышения цен на сахар, сообщает портал Дело.

Как отрапортовал и.о. председателя АМКУ Александр Мельниченко, в 21 области Украины цены на сахар в последнее время пошли вниз. Средний размер удешевления, по данным антимонопольщиков, — 5-10%, при этом они не указывают реальный диапазон цен.

В противовес отчетам АМКУ участники рынка твердят, что никакого снижения цен как оптовых, так и в рознице не наблюдается. Более того, объективных причин для удешевления нет, считают торговцы сахаром. «Запасы товара у большинства крупных производителей настолько незначительны, что они никак не могут повлиять на ценообразование», — объясняет исполнительный директор «Сахарного союза «Укррос» Владимир Григоревский. В агрохолдинге «Астарта-Киев» также сообщили, что весь сахар компания, как и другие операторы рынка, распродала месяцем ранее и сейчас готовится к новому сезону сахароварения.

Единственный дешевый сахар, который есть сейчас на рынке, это сахар Госрезерва. В рознице он продается по 4 грн./кг, как и требовали чиновники (в августе Госрезерв реализовал предприятиям торговли по поручению Кабмина 28 тыс. тонн сахара). Однако, по словам представителей розничных сетей, сотрудничать с государственным оператором им неудобно: чиновники работают только по предоплате, на условиях самовывоза и еще наценку контролируют, разрешая зарабатывать на таких сделках не более 10%. В свою очередь частные оптовики берут на себя затраты по логистике, дают отсрочку платежа, и наценка на их товар может достигать 15%.

Так, даже в киевском магазине «Ашан», который позиционирует себя как «территория низких цен», акционный сахар из Запорожской области на прошлой неделе продавали по 6,25 грн./кг. В среднем стоимость брендированного фасованного сахара составляет сейчас от 7 грн./кг.

Эксперты утверждают, что сахар будет продолжать расти в цене и дальше. Временная стабилизация может настать в разгар сезона сахароварения (октябрь-ноябрь).

Сейчас оптовая цена реализации продукции с заводов составляет 4600 грн. С началом нового маркетингового года оптовая цена на сахар в Украине может снизиться до 3800-4000 грн./тонна (с НДС), прогнозирует министр агрополитики Юрий Мельник. В профильной ассоциации сахаропроизводителей «Укрцукор» придерживаются другого мнения: средняя себестоимость производства 1 тонны свекловичного сахара составит 5-5,5 тыс. грн. При таких прогнозах цена одного килограмма сахара в рознице, по прогнозам аналитиков, должна быть не менее 7 грн.

«Мы также предполагаем, что начиная с декабря 2009 года, когда закончится сезон сахароварения, цена на сахар будет подниматься и зависеть от полученной себестоимости и от импортных цен на сахар-сырец», — добавляет Владимир Григоревский из «Укррос».

Прогнозы мирового рынка сахара также неутешительны. Белый сахар на торгах в Лондоне вчера установил новый ценовой мировой рекорд — $602 за тонну. Рост цен на сахар вызван мировым дефицитом производства и растущим спросом на импорт этой продукции в ряде стран Азии и Америки.

Дело по факту необоснованного повышения цен на сахар Антимонопольный комитет возбудил 19 августа 2009 года. С начала года темпы роста цен на сахар превысили средние темпы роста потребительских цен почти в 1,2 раза. Однако объективных причин для такого взлета цен в этом году нет, сообщил Комитет. Так, по данным Минэкономики, по состоянию на 1 августа 2009 года остатки сахара в стране составляли около 746 тыс. тонн при потребности до конца лета в 150-160 тыс. тонн. А значит, дефицита сахара в стране нет, равно как и причин для роста цен на сладкий продукт. Спустя две недели после тщательного изучения работы производителей, дистрибьюторов и торговых сетей на рынке сахара Антимонопольный комитет добился снижения цен в 21 области Украины. Согласно сообщению ведомства, больше всего цены снизили оптовые поставщики Киевской и Винницкой областей — до 10%, Кировоградской — до 8,8%, Сумской — до 7%, Луганской — до 6,6%, Донецкой — до 5,2%, Волынской — до 5,1%, Херсонской — до 5%. Розничные цены снизились в торговых сетях Полтавской (7,5%), Луганской (7,1%), Донецкой (7%), Ивано-Франковской (5,6%) и Запорожской (5,3%) областей.