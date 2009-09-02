В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в среду и четверг, 2-3 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.

«2-3 сентября на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, местами грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - информируют спасатели.