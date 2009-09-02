В Крыму объявлено штормовое предупреждение
10:27, 02 сентября 2009Агро
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Ливни, град и шквальный ветер
Ухудшение погодных условий ожидается в Крыму в среду и четверг, 2-3 сентября.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму.
«2-3 сентября на территории крымской автономии ожидаются сильные ливни, местами грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду», - информируют спасатели.
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