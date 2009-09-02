Египет объявил первый сентябрьский тендер по закупке пшеницы
До 60 тысяч тонн
Государственный импортер Египта компания GASC объявила первый сентябрьский тендер по закупке, как минимум, от 30 до 60 тыс. тонн пшеницы произвольного происхождения на базисе FOB с поставкой 01-10 октября. Международные трейдеры должны отдельно подавать предложения по стоимости морского фрахта.
Тендер будет проведен сегодня, 2 сентября. Сегодня же станут известны и результаты.
Напомним, на предыдущем тендере 26 августа российская пшеница после длительной полосы неудач разделила пополам (60 тыс. тонн и 60 тыс. тонн) победу с американской. Судя по текущей конъюнктуре рынка зерна, основными претендентами на победу на сегодняшнем тендере снова являются Россия и США, экспортные цены на французскую пшеницу находятся в районе 180 $/тонна, передает «Агро Перспектива».