«Rozalini» запускает три ягодных торта

Кондитерская компания «Ярычив» (ТМ Rozalini) запустила три ягодных торта, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

В конце августа в продажу поступили новые торты: «Ягодный», «Черничный» и «Клубничный». В состав этих изделий входят настоящие ягоды: черника, клубника, малина. Масса тортов - 1 кг.

Реализация тортов производится по Западной Украине: Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская, Львовская, Ровенская области, а через месяц планируется начать реализацию в Киевской.

Планируемый обьем производства - 10 тонн в месяц (все три вида).

Справка УНИАН. Кондитерская компания ООО «Яричив» (Львовская обл., с.Старый Яричив) создана в 2008 году. В структуру компании входит кондитерская фабрика в с. Старый Яричив. Фабрика выпускает 45 позиции ассортимента, среди которых соленое печенье, печенье с низким содержанием жира, сладкое печенье в упаковке, глазировано печенье, трубочки, торты и рулеты короткого срока хранения.

В январе-июне 2009 года кондитерская компания «Яричив» реализовала 5000 тонн печенья ТМ «Yarych» и более 60 тонн тортов ТМ «Rozalini», в целом увеличив реализацию продукции на 35%.

В процентном отношении доля собственной продукции от общего объема продажа компании «Яричив» следующая: 25% - продукция ТМ «Yarych», 10% - продукция ТМ «Rozalini». Другие доли реализованной продукции за первое полугодие 2009 года распределились следующим образом: 60% - продукция изготовленная для компании «Nestle», 5% - продукция изготовленная для компании «Metro».