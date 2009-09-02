В Австралии ухудшились перспективы урожая пшеницы

Согласно официальным данным, перспективы высокого урожая пшеницы в Австралии продолжают снижаться в связи с неблагоприятными погодными условиями в зерновом поясе страны. Ситуация в провинциях Квинсленд и Новый Южный Уэльс остается критической.

Ведущие аналитики озвучивают свою оценку урожая пшеницы в Австралии в сезоне-2009/10 на уровне 20-21 млн. тонн, в то время как неделей ранее данный показатель колебался в диапазоне 22-23 млн. тонн. Более того, некоторые эксперты опасаются, что валовой сбор пшеницы в стране может снизиться до 18 млн. тонн, если засушливая погода в Новом Южном Уэльсе сохранится до конца сентября.

Тем не менее, по прогнозам большинства аналитиков, урожай пшеницы в Австралии все же превысит 20 млн. тонн, так как в настоящее время лишь отдельные районы зернового пояса страны пострадали от засухи. При этом осадки, отмеченные недавно в Южной Австралии и провинции Виктория, благотворно повлияли на состояние посевов пшеницы.

Добавим, что июльский прогноз урожая пшеницы в Австралии озвучивался на уровне 26 млн. тонн.

Напомним, что по итогам минувшего сезона валовой сбор пшеницы в Австралии составил 21,4 млн. тонн.