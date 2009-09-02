Мозамбик наращивает производство зерновых

По сообщениям официальных источников, валовой сбор зерновых в Мозамбике в 2008/09 МГ увеличился на 14,1% в год - до 2,6 млн. тонн. В частности, объем производства пшеницы вырос более чем в 2 раза - с 6 млн. тонн в 2007/08 МГ до 13 млн. тонн в сезоне-2008/09, сообщает hАПК-Информ.

Отметим, что помимо расширения посевных площадей правительство Мозамбика проводит ряд мер, направленных на увеличение объемов производства зерновых в стране. Так, в 2008/09 МГ было выделено $2,82 млн. на кредитование фермеров. Кроме того, около 52 тыс. сельхозпроизводителей были обеспечены семенным материалом в объеме 4,8 тыс. тонн с 50% скидкой.

Целью аграрной политики правительства является наращивание производства зерновых, сокращение импорта пшеницы и устранение необходимости в импорте риса. Так, в 2009/10 МГ правительство Мозамбика планирует увеличить производство зерна на 18,2% - до 3,9 млн. тонн.

Однако, несмотря на то, что в южной провинции Газа площадь сева риса по итогам 2008/09 МГ увеличилась вдвое (с 3 до 6 млн. га), ежегодный дефицит риса в стране составляет 316 тыс. тонн. При этом дефицит пшеницы составляет 169,3 тыс. тонн в год.

Между тем, по данным статистики, Мозамбик производит в излишке только две зерновые культуры - кукурузу и маниоку. Так, объем производства кукурузы ежегодно на 75 тыс. тонн превышает уровень внутреннего потребления, маниоки - на 819 тыс. тонн. Кроме того, к 2011 г. страна планирует еще больше увеличить производство кукурузы и экспортировать 329 тыс. тонн данной зерновой.