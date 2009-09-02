Завтра в Украине ожидаются дожди

3 сентября в западной и северной части Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман.

На остальной территории облачно с прояснениями, кратковременные грозовые дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах град, шквалы и порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер восточный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, в Карпатах и в Прикарпатье 3-8°; днем 20-25°, на Закарпатье до 28°, в Карпатах 13-18°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 10-15°, днем 20-25°. По г. Киеву температура 12-14°, днем 21-23°.

2 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 19-24°, в Днепре возле Киева 20°.

[ назад ]