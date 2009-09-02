Товарооборот оптовой торговли Черкасской области упал

Товарооборот на предприятиях оптовой торговли Черкасской области в январе-июне 2009 года в фактических ценах уменьшился против января-июня 2008 года на 13,2%. Общий оборот по всем видам деятельности (без НДС и акциза) составил 4275,9 млн. грн., в том числе, оптовый товарооборот - 3752,1 млн. грн. (87,8% общего объема).

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Черкасской области.

Отмечается, что ведущее место в структуре оптового товарооборота заняли непродовольственные товары – 68,9%, что на 1,1% больше, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г.

Увеличились объемы продажи зерновых культур на 44,9%, подсолнечника – в 2,2 раза, удобрений – на 1,1%, пестицидов – в 1,9 раза, уменьшились продажи духов и косметических средств на 5,7%, бензина на 34,7%, дизтоплива – на 39,4%,

Объем продажи продовольственных товаров уменьшился на 16,2%. Продажа алкогольных напитков уменьшилась на 14,1%, мясных продуктов – в 3,7 раза, молочных продуктов - на 17,7%. В то же время, реализация масла увеличилась в 1,8 раза, шоколада и изделий из него – на 10,2%, муки – в 3,4 раза, консервированных овощей, фруктов и грибов – на 15,5%.

Удельный вес продажи отечественных товаров за отчетный период в общем объеме оптового товарооборота составила 76,1%. Другим предприятиям оптовой торговли было продано 25,5% всех товаров.

На 1 июля 2009 года товарные запасы на предприятиях оптовой торговли составляли 484,7 млн. грн. В общих объемах запасов непродовольственные товары составили 72,1%.