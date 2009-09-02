Харьковщина потратила на обновление с/х техники 125 млн. грн.

В текущем году на обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий Харьковской области было потрачено 125 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По информации В.ЗВЕРЕВА, на обновление материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий в текущем году по Харьковской области было потрачено 125 млн. грн.

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что эти средства были использованы для подготовки машинно-тракторного парка хозяйств области к полевым работам.

По его словам, в течении последних трех лет хозяйства области купили 1 036 тракторов, из них – 146 производства ОАО «ХТЗ».

Заместитель главы ОГА отметил, что в настоящее время в области продолжаются работы по подготовке хозяйств к проведению осенне-полевых работ. По состоянию на 2 сентября, готовность тракторов в предприятиях сельского хозяйства составляет 96%.