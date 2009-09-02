Аграрии Херсонщины приступили к уборке поздних зерновых

Аграрии Херсонской области приступили к уборке поздних зерновых.

Как сообщила УНИАН пресс-служба областной госадминистрации со ссылкой на данные Главного управления агропромразвития, поздние зерновые в области скошены на площади 4,89 тыс. га (или 12,1% от задания).

Намолочено 12,1 тыс. тонн. Урожайность составляет 7,2 ц/га.

Также аграрии области приступили к уборке подсолнечника, который убран на площади 21,98 тыс. га или 7,6% от задания.

По состоянию на 2 сентября, урожай зерновых и зернобобовых убран в области на площади 706,7 тыс. га, что составляет 95,2% от задания. Намолочено 1 млн. 696,44 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24 ц/га.