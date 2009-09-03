В Европе поддержат производителей молока

Комитет Европарламента поддержал предложения Еврокомиссии о продолжении поддержки производителей молока

Комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента поддержал предложения Еврокомиссии о продолжении поддержки производителей молока.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, 2 сентября Комитет единодушно поддержал проект доклада Пауло Де КАСТРО (группа Прогрессивного Альянса социалистов и демократов, Италия).

Согласно документу, Комитет поддержал продолжение до февраля 2010 года действия схемы интервенций на масло и сухое молоко, которые должны были завершиться 31 августа. Кроме того, депутаты высказались за расширение поддержки частных хранилищ сыров.

Депутаты также высказались за предоставление Еврокомиссии права продлить интервенционный период на 2010-2011 гг. в случае, если ситуация на рынке молока не улучшится.

Голосование за проект доклада в сессионном зале Европарламента должно состояться через две недели.

Как сообщал УНИАН, цены на молоко снижаются в ЕС с 2007 года. Летом этого года фермеры провели ряд манифестаций в Брюсселе, требуя, в частности, не отменять существующие квоты на производство молока для регулирования рынка. Вместе с тем, Еврокомиссия высказалась за сохранение своего решения относительно постепенной отмены квот, но предложила для фермеров расширение поддержки через интервенции.

На 2007-2008 маркетинговый год объем квот составлял 139,6 млн. тонн. на поставки молока на молокоперерабатывающие предприятия и 3,4 млн. тонн - на прямую продажу потребителям.

18 марта 2008 года Совет министров по вопросам сельского хозяйства и рыболовства ЕС квалифицированным большинством одобрил повышение квот на производство молока на 2% с 1 апреля 2008 года.

Осенью 2008 года были одобрены изменения к сельскохозяйственной политике ЕС, в соответствии с которыми с 2009 года квоты на производство молока должны увеличиваться ежегодно на 1% до их полной ликвидации с 2015 года.