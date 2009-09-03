В Харьковской области скошено почти 50% посевов проса
09:59, 03 сентября 2009Агро
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Намолочено 4,3 тыс. тонн
В Харьковской области на сегодняшний день посевы проса скошены на площади 3,5 тыс. га, что составляет 48% от запланированной площади сбора – 7,3 тыс. га.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.
По словам В.ЗВЕРЕВА, намолот просового зерна составляет 4,3 тыс. тонн при средней урожайности в 17,8 ц/га.
Заместитель главы ОГА отметил, что сбор проса завершили хозяйства Изюмского района, подходят к концу работы по сбору проса в Купянском (99%), Великобурлукском (89%) и Шевченковском (88%) районах Харьковской области.
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