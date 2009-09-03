Правление Глобинского маслозавода возглавил Каменев

Наблюдательный совет ОАО «Глобинский маслозавод» (Глобино. Полтавская обл.) принял решение об изменении состава должностных лиц эмитента, с последующим утверждением на общем собрании акционеров.

Как сообщили УНИАН на предприятии, 1 сентября члены Набсовета перевели с должности исполняющего обязанности председателя правления на должность главного инженера Василия КОЙЛА и назначили на должность и. о. председателя правления Руслана КАМЕНЕВА.

В.КОЙЛ не владеет долей в уставном капитале предприятия. Руководил им с 26 мая 2009 г.

Р.КАМЕНЕВ также не владеет долей в уставном капитале предприятия. До данного назначения занимал должность коммерческого директора.

Справка УНИАН. ОАО «Глобинский маслозавод» - предприятие по производству молочной продукции, построено в 1929 году. В 1953-1955 гг. произведена реконструкция производства.

Основная деятельность предприятия - заготовка, переработка и реализация молочной продукции, розничная и оптовая торговля товарами собственного производства.

Общая площадь помещений завода - 3021,5 кв. м, в т.ч. площадь производственных цехов – 1 156,6 кв. м, административных помещений - 473 кв. м. Завод закупает и перерабатывает 150 тонн молока в сутки. В мае 2006 года Глобинский маслозавод начал выпуск твердых сыров. Для этого было построено новое современное помещение: сырный цех и лаборатории. Продукция производится на прогрессивном немецком оборудовании.

Глобинский маслозавод в 2007 г. увеличил валовую прибыль на 51,49% по сравнению с предыдущим периодом – до 7,07 млн. грн. При этом доход от реализации продукции возрос с 42,15 до 71,84 млн. грн., себестоимость реализации - с 30,46 до 52,79 млн. грн.