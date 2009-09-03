В Черкасской области планируют работу два сахарных завода

В Черкасской области в этом сезоне планируют начать работу лишь 2 сахарных завода, принадлежащие ООО "Оберег" (г. Жашков) и ООО "Панда" (Корсунь-Шевченковский район). В 2008 году в области работало 7 сахарных заводов.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель главы Черкасской облгосадминистрации Пётр ГАМАН, сейчас решается вопрос о том, начнет ли перерабатывать сырье в этом году единственный в Черкасской области государственный сахарный завод – ГП "Иваньковский сахарный завод".

Как отметил П.ГАМАН, по предварительным данным, ожидаемое производство сахара в области в этом году составит 83 тыс. тонн, из них 53 тыс. тонн будет произведено из сахарной свеклы, остальное - из тростникового сырья. Такое количество сахара-песка позволит полностью обеспечить нужды населения и перерабатывающих предприятий Черкасской области, добавил он.