Аграрии Тернопольщины завершили сбор ранних зерновых
Намолочено 950,4 тыс. тонн зерна
Аграрии Тернопольской области завершили сбор ранних зерновых.
Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, всего с площади 269,3 тыс. га намолочено 950,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 35,2 ц/га.
Озимой пшеницы намолочено 505,3 тыс. тонн при средней урожайности 38,2 ц/га. Озимого ячменя - 26,4 тыс. тонн с площади 6,7 тыс. га при средней урожайности 39,4 ц/га.
Ярового ячменя намолочено 211,5 тыс. тонн с площади 72,4 тыс. га, средняя урожайность – 29,2 ц/га. Яровой пшеницы - 88 тыс. тонн с 35 тыс. га при средней урожайности 25,2 ц/га.
Овес убран с площади 6,8 тыс. га, намолочено 14,3 тыс. тонн при средней урожайности 20,9 ц/га.
Ржи намолочено 8,9 тыс. тонн, средняя урожайность – 20 ц/га.