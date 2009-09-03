Аграрии Тернопольщины завершили сбор ранних зерновых

Аграрии Тернопольской области завершили сбор ранних зерновых.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела организации производства сельхозпродукции областного управления агропромышленного развития Мария ДЕРМАНСКАЯ, всего с площади 269,3 тыс. га намолочено 950,4 тыс. тонн зерна. Средняя урожайность составила 35,2 ц/га.

Озимой пшеницы намолочено 505,3 тыс. тонн при средней урожайности 38,2 ц/га. Озимого ячменя - 26,4 тыс. тонн с площади 6,7 тыс. га при средней урожайности 39,4 ц/га.

Ярового ячменя намолочено 211,5 тыс. тонн с площади 72,4 тыс. га, средняя урожайность – 29,2 ц/га. Яровой пшеницы - 88 тыс. тонн с 35 тыс. га при средней урожайности 25,2 ц/га.

Овес убран с площади 6,8 тыс. га, намолочено 14,3 тыс. тонн при средней урожайности 20,9 ц/га.

Ржи намолочено 8,9 тыс. тонн, средняя урожайность – 20 ц/га.