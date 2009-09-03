На смену 13% надбавке придет 10% сбор

Народные депутаты выступили с инициативой временного введения двух общегосударственных сборов, которые затрагивают импорт легковых автомобилей, а также продукции аграрного сектора. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам налогообложения (относительно поддержания уровня занятости в Украине в условиях мирового финансового кризиса) №5080 был зарегистрирован в Верховной Раде 1 сентября 2009 года, сообщает УкрАгроКонсалт.

Согласно пояснительной записке, документом устанавливается ставка сбора в размере 10% от стоимости ввозимой в Украину продукции.

Автомобильный и аграрный сборы взимаются при ввозе товаров на таможенную территорию Украины под любыми таможенными режимами, кроме таможенного режима транзита и таможенного режима отказа в пользу государства, уничтожения или разрушения.

При этом, согласно проекту, автомобильный сбор не взимается при поставке товаров в таможенном режиме экспорта (реэкспорта).

Средства, полученные от взимания автомобильного сбора, планируется направлять в виде субсидии отечественным производителям, для снижения стоимости соответствующей продукции, изготовленной в Украине. "Указанная дотация не может превышать 10% стоимости транспортного средства, и не более 2000 евро", - говориться в законопроекте.

Вместе с тем, средства, полученные от взыскивания аграрного сбора, предлагается зачислять в специальный фонд Государственного бюджета и "использовать исключительно для предоставления бюджетных дотаций в пользу производителей продукции животноводства в Украине". Предполагается, что порядок распределения таких дотаций будет определяться соответствующей статьей Закона о Государственном бюджете.

Таким образом депутаты намерены поддержать отечественного производителя, снизить уровень безработицы, а также усилить конкурентоспособность украинской продукции.

В случае принятия, Закон вступает в силу с 1 января 2010 года будет действовать до 1 января 2013 года.

Напомним, с 6 марта вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью улучшения состояния платежного баланса Украины в связи с мировым финансовым кризисом" N923-VI от 4 февраля 2009 года, которым вводится 13% надбавка к таможенным ставкам ввозной пошлины сроком на 6 месяцев.

8 марта Кабмин принял решение об отмене действия 13-процентной надбавки к пошлине на импорт всех товаров, кроме автомобилей и холодильного оборудования.

Таким образом, 7 сентября 2009 года истекает срок действия надбавки к ставкам ввозной пошлины на автомобили и холодильное оборудование.

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