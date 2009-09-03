"Клуб сыра" продан пулу инвесторов

2 сентября крупнейший в Украине производитель сыра был продан пулу инвесторов, в который, в частности, входит российская ИК "Велес Капитал". Остальные участники сделки неизвестны, и ее сумма не разглашается.

Для бывшего собственника "Клуба сыра" - "Ренессанс Групп" - это удачный момент для продажи: группа остановила работу большей части предприятий корпорации, и позже найти на нее покупателей было бы практически невозможно, считают эксперты.

"Ренессанс Групп" (активом управляла входящая в группу Renaissance Partners) продала контрольную долю в "Клубе сыра", Каневский маслосырозавод (основной актив корпорации), дистрибуторскую сеть и права на торговую марку.

"Продажа включает все права и обязательства "Ренессанс Групп", связанные с "Клубом сыра". Группа больше не имеет отношения к корпорации",- отметили в ИК.

В "Велес Капитале" подтвердили информацию о покупке "Клуба сыра". Но, как отметила начальник управления по связям с общественностью "Велес Капитала" Татьяна Панасюк, "сделка не комментируется по соглашению сторон".

Это не первая покупка "Велес Капитала" в Украине. В декабре прошлого года ИК стала владельцем одного из предприятий "Клуба сыра" - Светловодского маслосырокомбината (имеет разрешение на экспорт в Россию).

В "Ренессансе" планировали продать активы "Клуба сыра" одному из стратегических инвесторов.

"Претенденты были поделены на две группы - те, кто уже имеет производство в Украине, и те, кто импортирует свою продукцию, - объяснил источник в ИК. - Но, видимо, переговоры слишком затянулись, и в итоге было принято решение о продаже "нестратегу".

"Увы, нынешняя сделка свидетельствует о том, что стратегическим инвесторам украинские активы сейчас не интересны", - отметил директор компании "Милкиленд" Вячеслав Реков.