"Світ ласощів" угощал "Черкаську смакоту 2009" (Фото)

Черкасская бисквитная фабрика "Світ ласощів" 24 августа приняла участие в Первом городском кулинарном фестивале "Черкаська смакота 2009" в рамках празднования Дня независимости. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Фестиваль основан городским председателем Сергеем ОДАРИЧЕМ. Цель - сплотить общественность города, сделать Черкассы более привлекательными для туристов, популяризация кулинарного искусства, поддержать производителей качественной сладкой продукции.

На центральной площади Черкасс предприятия сладкой отрасли представляли свои кулинарные шедевры. В долине Роз состоялся своеобразный пикник – дегустация жителями города лакомств.

По словам руководителя пресс-службы ГК "Петрус" (в состав которой входит ЧБФ "Світ ласощів") Александра ПЕТРУЛЕНКОВА, фестиваль стал не только главным событием празднования Дня независимости в Черкассах, но и важным шагом навстречу производителя и потребителя. Бесплатные дегустации для тысяч людей – самый короткий способ получить "обратную связь", а также выслушать пожелания и объективную оценку продукта.

Справка УНИАН. Группа компаний „Петрус”, объединяет десятки торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производство алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складские услуги, реклама, дистрибуция ликероводочных изделий, продуктов питания, косметики, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилой недвижимости.

ГК „Петрус” представляет известные в Украине и мире торговые марки: «Статус», «Горилочка», «Златогор», «Кропива», «Давний рецепт», «Світ ласощів», «Домашне свято», «Руслада», «SunMille» и др. Свою продукцию экспортирует в более двадцати стран мира: Россию, Китай, США, Канаду, Израиль, Испанию, Германию, Польшу, страны Балтии, Казахстан, Армению, Азербайджан и др.