Аграрии Харьковской области начали сев озимых культур по урожай 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

В этом году планируется посеять озимые на площади 447,5 га, что на 11,5 тыс. га больше, чем в прошлом году.

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что, закончив работу по подготовке почвы, посевную кампанию начали в Великобурлукском, Волчанском, Дворичанском, Дергачевском, Золочевском, Купянском, Нововодолажском и Шевченковском районах области.