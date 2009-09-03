Nestle увеличила продажи в Украине

Компания Nestle, один из крупнейших мировых производителей продуктов питания, в І полугодии 2009 года увеличила продажи в Украине на 17% против аналогичного показателя 2008 года – до 1,418 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции на фабрике “Свиточ” во Львове сообщила менеджер по связям с общественностью Nestle в Украине и Молдове Лариса САМОЙЛЕНКО.

Она отметила , что в ассортимент продукции Nestle на Украине входят напитки Nescafe, кулинария, представленная продукцией “Торчин”, кондитерские изделия, кофе, который продается из кофейных аппаратов, детское питание, корма для животных и готовые завтраки.

Как сообщила Л.САМОЙЛЕНКО, продажа кофе и напитков компании за указанный период выросла на 26% - до 441 млн. грн.

По ее словам, Nestle также увеличила продажи продуктов под ТМ "Торчин" на 5% - до 439 млн. грн.

Продажи кондитерских изделий в первом полугодии 2009 года выросли на 22% - до 265 млн. грн.

Объемы продаж детского питания выросли на 19% – до 66 млн. грн.

Помимо этого, за указанный период компания увеличила объемы продаж кофе и напитков через кофейные аппараты на 15% - до 53 млн. грн.

Также Nestle нарастила объем продаж в сегменте кормов для домашних животных на 24% - до 98 млн. грн.

По данным компании, продажи готовых завтраков выросли на 9% - до 56 млн. грн.

Справка УНИАН. Компания Nestle начала хозяйственную деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. ООО «Нестле Украина» было создано в Киеве в мае 2003 года.

Компания Nestle S.A. владеет контрольным пакетом акций Львовской кондитерской фирмы «Свиточ» с 1998 года. В 2003 году компания приобрела 100% акций ОАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Nestle является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestle принадлежит 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и питьевой воды, продуктов для домашних животных и т.д. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies и т.д.