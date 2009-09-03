Nestle планирует 80% ингредиентов для продукции покупать в Украине

Компания Nestle планирует до 2011 года 80% ингредиентов для собственной продукции покупать в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции на фабрике “Свиточ” во Львове сказала менеджер по связям с общественностью Nestle в Украине и Молдове Лариса САМОЙЛЕНКО.

По словам Л.САМОЙЛЕНКО, компания планирует закупать почти все ингредиенты в Украине, за исключением тех, которых нет в нашей стране. Она сообщила, что сегодня компания закупает около 60% продуктов в Украине.

Справка УНИАН. Компания Nestle начала хозяйственную деятельность в Украине в 1994 году с открытия представительского офиса. ООО «Нестле Украина» было создано в Киеве в мае 2003 года.

Компания Nestle S.A. владеет контрольным пакетом акций Львовской кондитерской фирмы «Свиточ» с 1998 года. В 2003 году компания приобрела 100% акций ОАО «Волыньхолдинг» (ТМ «Торчин»).

Nestle является крупнейшим производителем продуктов питания в мире. Сегодня Nestle принадлежит 481 фабрика в 87 странах мира. Продукция Nestle представлена на рынках напитков, кондитерских изделий, кулинарных продуктов, детского и специального питания, замороженных продуктов, мороженого, готовых завтраков, минеральной и питьевой воды, продуктов для домашних животных и т.д. Компания осуществляет маркетинговую поддержку таких брендов, как Nescafe, Nesquik, Maggi, Nuts, Kitkat, Lion, Aero, Friskies и т.