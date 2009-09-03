Землеустроители создали всеукраинский профсоюз «Родная земля».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного комитета по земельным ресурсам.

Согласно сообщению, 27 августа т.г. профсоюз был зарегистрирован в Министерстве юстиции.

Среди целей и задач профсоюза – заключение коллективных договоров, отраслевого соглашения, защита жизни и здоровья работников, обеспечение гарантий соблюдения трудового законодательства, предоставление информационно-методической, консультативной и другой практической помощи членам профсоюза и культурно-просветительская, оздоровительная, спортивно-массовая работа.

На сегодня профсоюз готовится к обсуждению и подписанию отраслевого соглашения между Государственным комитетом Украины по земельным ресурсам и всеукраинским профсоюзом «Родная земля».

20 июня т.г. состоялся учредительный съезд Всеукраинского профсоюза, в котором приняли участие 124 делегата от 25 регионов, АР Крым, Киева и Севастополя. Делегаты представляли свыше 10 тыс. работников землеустроительной службы Украины, а именно: территориальных органов Госкомзема, Госземинспекции, Центра государственного земельного кадастра, Главного института землеустройства, субъектов землеустроительной, землеоценочной деятельности, землеустроителей сельских и поселковых советов.

Председателем профсоюза избрана Татьяна БАННАЯ.