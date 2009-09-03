В Харьковской области началась уборка сои. Показатель урожайности сои в Харьковской области увеличился по сравнению с прошлым годом на 37%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА, на сегодняшний день эта культура скошена на 1,7 тыс. га, что составляет 5% от запланированной площади.

При этом намолочено 1,9 тыс. т зерна при средней урожайности 11,0 ц/га.

По словам В.ЗВЕРЕВА, урожайность сои на данный момент на 37% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.