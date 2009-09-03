Инспекторы ЕК для проведут аудит молочной продукции в Украине

На следующей неделе, 7 сентября т.г. начинается верификационный визит в Украину инспекторов Офиса пищевых продуктов и ветеринарии (FVO) Генерального директората Европейской Комиссии (ЕК) по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей (ГД «САНКО»).

Как сообщила УНИАН пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины Украины, инспекторы САНКО прибудут "для проведения аудита при производстве молочной продукции".

Цель и задача инспекторов ЕК - подтверждение действенности компетентных государственных органов по вопросам ветеринарной медицины и охраны здоровья людей. Результатом визита должно стать заключение о соответствии или несоответствии систем контроля безопасности молочного сырья и готовых продуктов из молока.

В комитете напомнили, что прошлогодний визит инспекторов FVO, который состоялся в июне–июле 2008 г., включал посещение украинских молокоперерабатывающих предприятий, молочно-товарных ферм, государственных ветеринарных лабораторий, которые контролируют безопасность сырья и произведенной продукции.

Основными замечаниями к украинской стороне были: разграничение на законодательном и практическом уровнях полномочий центральных компетентных органов, которые отвечают за контроль и надзор в сфере безопасности сырья и продукции (ГКВМУ и Минздрав соответственно); некоторые разногласия в инструкциях по охране здоровья животных (украинские инструкции не хуже, иногда более жесткие, но они отличаются от европейских); украинские производители сырого коровьего молока почти не производят молока экстра-класса (по ГОСТу), а только оно приемлемо по европейским требованиям для пищевого потребления после переработки; не всегда идеальные складские помещения на перерабатывающих предприятиях.

Принципиально важным аспектом является обязательное выполнение предприятием-производителем ветеринарно-санитарных и других требований ЕС к качеству и безопасности продуктов питания на протяжении всего процесса производства, начиная от сырьевой зоны и до конечного продукта.