«Ривнеазот» сможет заработать в течение 5 дней

В случае предоставления газа по льготному тарифу, «Ривнеазот» может возобновить производство в течение 5 дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил главный инженер ОАО «Ривнеазот» Владимира КОВАЛЕНКО.

«Если Кабинет Министров примет решение относительно включения «Ривнеазота» в список Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, что предусматривает установление предельной цены на природный газ для производителей азотных удобрений на уровне 1584,4 грн. за 1000 кубометров, мы готовы полностью возобновить производство на протяжении 5 дней», - отметил главный инженер предприятия.

По его словам, возобновлять производство при действующей для «Ривнеазота» цене не имеет смысла, поскольку оно не будет рентабельным.

В.КОВАЛЕНКО также отметил, что за 7 месяцев этого года «Ривнеазот» понес убытки в размере 177 млн. грн. Вместе с тем, невзирая на простой, работникам предприятия не сократили заработную плату и не допустили массового сокращения персонала: с мая по сентябрь т.г. с «Ривнеазота» были уволены не более 100 работников. Однако, он прогнозирует более существенное сокращение, если ситуация не изменится.

На предприятии готовят соответствующие письма Президенту Украины, премьер-министру и председателю Верховной Рады с призывом посодействовать в решении создавшейся на «Ривнеазоте» ситуации.

Как сообщал УНИАН, НКРЭ снизила уровень предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% – до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

По данным Министерства промышленной политики, по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днипроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».

Справка УНИАН. ОАО «Ривнеазот» является одним из основных производителей аммиачной селитры в Украине.