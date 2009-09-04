Южная Корея закупила 55 тыс. тонн южноамериканской кукурузы

По данным операторов рынка, Южная Корея законтрактовала на импорт 55 тыс. тонн кукурузы происхождением из Южной Америки, сообщает АПК-Информ.

Цена закупки составила 194,7 долл. за тонну.

По условиям сделки, поставка закупленного товара запланирована на март 2010 г.

Напомним, что в рамках предыдущего тендера от 26 августа Южная Корея закупила 110 тыс. тонн американской кукурузы.