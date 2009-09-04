Австралия сократила экспорт пшеницы на 35%

Согласно данным Управления статистики Австралии, в июле т.г. экспортные поставки пшеницы из страны сократились на 35% в сравнении с показателем предыдущего месяца - до 1,06 млн. тонн. При этом общий объем экспорта зерновой из Австралии за 11 месяцев 2008/09 МГ (август-сентябрь) достиг 12,35 млн. тонн. В частности, 54% зерновой пришлось на поставки из Западной Австралии, экспорт из Нового Южного Уэльса составил 19%, из Южной Австралии - 13%, из Квинсленда - 8,1%, кроме того, еще 6,2% пшеницы было экспортировано из штата Виктория, сообщает АПК-Информ.

Отметим, что внутреннее потребление зерновой в Австралии по итогам июля сократилось на 5,6% в месяц - до 368,6 тыс. тонн, а общий объем потребления зерновой в текущем сезоне составил 4,02 млн. тонн.

Добавим, что по состоянию на 31 июля т.г. объем пшеницы, сберегаемой насыпью, сократился на 17% - до 5,82 млн. тонн (включая 4,5 млн. тонн мукомольной пшеницы и 1,32 млн. тонн фуражной зерновой). При этом объем реализации данного зерна из хранилищ сократился на 21% в месяц - до 2,86 млн. тонн (в частности 2,17 млн. тонн пшеницы было передано на экспорт).