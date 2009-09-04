"Чумак" запустит завод по производству макарон

Украинский производитель кетчупов, соусов и консервированной продукции компания "Чумак" в октябре 2009 года запустит завод по производству макарон в Новой Каховке (Херсонская область). Об этом сообщил совладелец компании Йохан Боден, сообщает Дело.

По его словам, осенью состоится запуск только первой очереди завода. Запуск второй намечен на следующий год. "Общая сумма инвестиций в предприятие составляет 6 млн долларов", - рассказывает Боден. Планируемая мощность завода - 20-30 тыс. тонн макаронных изделий в год. И если проект будет полностью реализован, то компания "Чумак" будет собственником одного из крупнейших заводов по производству макарон в Украине. В настоящее время макаронные изделия под ТМ "Чумак" производятся на российской фабрике "Макаронно-кондитерское производство".

Известно, что на своей новой фабрике "Чумак" будет выпускать макароны премиум-сегмента, производящиеся из редких твердых сортов пшеницы. "Это будет новый продукт в новой усовершенствованной упаковке", - отметил Йохан Боден. Это будет первый отечественный продукт, производящийся из украинской твердой пшеницы. "У нас есть программа выращивания твердой пшеницы в Украине. Конечно, на ее реализацию требуется время, приблизительно три-четыре года", - отмечает совладелец компании Йохан Боден.

Интерес "Чумака" к макаронному бизнесу эксперты объясняют высокой доходностью и постоянным спросом со стороны населения. Рентабельность бизнеса даже в самые худшие времена не опускается ниже 40%, оценивают аналитики. К тому же ввиду снижения платежеспособности населения спрос на макароны, как и на крупы, увеличился. Рост рынка макарон в этом году составит 10%, тогда как в последние годы рынок был стабильным. "Сейчас нет конкуренции со стороны импорта, поэтому продажи идут хорошо", - поясняет Людмила Дрыгало, глава и собственник компании "Дрыгало", которая этим летом запустила производство собственных макарон под торговой маркой Makkaroni.

Сам же Йохан Боден объясняет выход на рынок макаронных изделий скорее логичным дополнением бизнеса по производству соусов и кетчупов: "Аналогично поступает компания Barilla: у них есть макароны, и они делают соус". При этом запуск собственного производства позволит "Чумаку" удерживать цены на свою продукцию на стабильном уровне. Сейчас макароны ТМ "Чумак" в разных торговых сетях Киева стоят около 8,5 грн. за пачку 450 г (для сравнения, 450 г макарон ТМ "Макфа" стоят в среднем 7,3 грн., а 400 г макарон Киевской макаронной фабрики обходятся в 2,7 грн.). При этом время для запуска производства макарон премиум-сегмента одно из самых подходящих. Из-за девальвации гривни украинский производитель стал более конкурентоспособным по сравнению с западными компаниями и может предложить более приемлемую цену.

Впервые о том, что "Чумак" запускает макаронный завод, совладелец компании Карл Стурен заявил еще осенью прошлого года. По его словам, завод должен был начать функционировать еще к концу 2008 года. Однако финансовый кризис изменил планы компании по запуску нового производства.

"Чумак" - один из крупнейших производителей продуктов питания на томатной основе в Центральной и Восточной Европе и производитель кетчупа, майонеза, соусов, консервированных овощей в Украине. Компания "Чумак" основана в 1996 году шведскими бизнесменами Карлом Стуреном и Йоханом Боденом. Она продает свою продукцию под одноименной торговой маркой.