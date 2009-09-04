МинАП определит агента по экспорту и импорту зерна

11:34, 04 сентября 2009
Агро
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В ходе конкурса

Минагрополитики предложило утвердить порядок проведения конкурса по определению государственного агента по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по международным договорам. Соответствующий проект постановления КМУ был обнародован на сайте Министерства, сообщает УкрАгроКонсалт со ссылкой на сайте Лига Закон.

 

Согласно проекту, в Украине должен быть определен Государственный агент по обеспечению экспорта/импорта в Украину зерна и продуктов его переработки. Поскольку Госагент должен быть выбран на конкурсной основе, Минагрополитики предлагает закрепить следующую процедуру отбора кандидатов. Сначала будет создана специальная Комиссия по отбору кандидатов. Объявление о проведении конкурса планируется публиковать в официальных изданиях "Урядовий кур’єр" и "Голос України". После объявления конкурса претенденты должны будут подать в Комиссию соответствующую документацию. После этого Комиссия будет проводить конкурсный отбор документации, однако окончательное решение будет принимать Кабмин. К слову, принять участие в конкурсе могут только госпредприятия и предприятия, госчасть в уставном фонде которых составляет не менее 75 %.

 

Согласно ст. 79 Закона "О зерне и рынке зерна в Украине", функции по обеспечению экспорта и импорта зерна и продуктов его переработки по международным договорам может выполнять только Государственный агент, избранный на конкурсной основе. На сегодняшний день нормативный акт, который бы определял конкурсные условия, отсутствует.

 

 

 

Лига Закон

 

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