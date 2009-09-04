Ключи от молоковозов будет вручать Тимошенко

Завтра, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО планирует вручить ключи от молоковозов лучшим молочным кооперативам Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики Украины.

Сообщается, что завтра в помещении Международного выставочного центра (г. Киев, Броварской проспект, 15) состоится совещание Премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО с председателями сельских и поселковых советов.

Встреча начнется с осмотра выставки техники и оборудования, которое может быть использовано для работы сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.

Планируется, что аграрные вопросы будут рассматриваться на совещании при участии премьер-министра, министра аграрной политики Юрия МЕЛЬНИКА, агропроизводителей, председателей сельских и поселковых советов. Планируется, что Ю.ТИМОШЕНКО вручит ключи от новых молоковозов представителям лучших молочных кооперативов Украины.