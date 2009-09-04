Аграрии Херсонской области начали сев озимого рапса.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении агропромышленного развития облгосадминистрации, по состоянию на 3 сентября т.г. уже посеяно 3,3 тыс. га (4%) от запланированного объема площадей под озимый рапс.

В текущем году херсонские аграрии планируют сократить объем посевов озимого рапса на 12,8% - до 83,6 тыс. га. В 2008 году данной культурой было засеяно 95,9 тыс. га.

Также агропредприятия Херсонской области начали массовую уборку подсолнечника.

По данным управления, по состоянию на 3 сентября т.г. уже убрано 26,91 тыс. га (9,3%) от общего количества площадей под подсолнечником – 288,63 тыс. га.

На указанную дату из собранного намолочено 19,09 тыс. тонн семян подсолнечника при средней урожайности 7,1 ц/га. В текущем году урожайность этой культуры ниже прошлогодней на 31,7% (в 2008 году урожайность на указанную дату составляла 10,4 ц/га).

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