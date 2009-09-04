Грузия сможет импортировать зерно из Украины

Грузия сможет импортировать пшеницу из Украины по более низким ценам. Об этом шла речь в ходе переговоров между находившимися с визитом в Тбилиси представителями Украинской зерновой ассоциации и грузинской стороной, сообщает АПК-Информ со ссылкой на "GHN".

Как заявил председатель ассоциации зерновиков Грузии Леван Силагава, комментируя данный вопрос, более дешевый завоз украинского зерна в Грузию обеспечат те дополнительные линии маршрута Керчь-Поти, которых планируется открыть в скором времени.

"Когда зерно перевозится кораблем, оно сначала в порту грузится на корабль и затем с корабля в вагоны, из-за чего теряется и зерно, и увеличивается его цена. Мы работаем над тем, чтобы украинское зерно в Грузию завозилось по хорошей цене", - заявил Л.Силагава. По его словам, планируется также создать совместное украино-грузинское предприятие.

"В плане экспорта, Украина на третьем месте в мире. У них есть и технологии и ресурсы для того, чтобы помочь нам и на конкретном участке выращивать урожай. Это будет как техническая помощь, так и обеспечение удобрениями и семенами пшеницы, которые хорошо подходят грузинской земле. Это перспектива того, чтобы Грузия через 5-6 лет на 80% самостоятельно обеспечивала собственные потребности в зерна", - заявил Л.Силагава.