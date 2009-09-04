“Стирол” до сих пор покупает газ по 2,015 тыс. грн.

ОАО «Концерн Стирол» до сих пор покупает газ по 2 тыс. 015 грн. за 1 тыс. кубометров.

Об этом в телефонном разговоре с корреспондентом УНИАН сообщил главный специалист по коммуникациям “Концерна Стирол” Владимир КАРПИЙ.

“Мы покупаем газ за 2 015 грн. за тыс. куб. м плюс НДС”, - сказал он.

На вопрос почему это так, ведь НКРЭ снизила цену, В.КАРПИЙ ответил: «Я вам говорю реальную цену, по которой мы покупаем газ».

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила уровень предельной цены на газ для предприятий химической промышленности, использующих газ в качестве сырья, на 16,6% – до 1584,4 грн. за тысячу кубометров.

По данным Министерства промышленной политики, по такой цене газ будут получать пять предприятий – производителей азотных минеральных удобрений: ОАО «Днепроазот», ОАО «Концерн Стирол», ОАО «Одесский припортовый завод», ОАО «Азот» и ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот».