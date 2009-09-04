Захватчики пытались провести на «Таврию» нового директора

Попытка захвата ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» была связана со вступлением в должность нового директора.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО.

«Я подходил к этим ребятам, которые захватывали, они сказали, что их погрузили в автобусы в Киеве и привезли в Новую Каховку, чтобы провести на завод нового директора и передать завод под контроль милиции», - сказал В.КОВАЛЕНКО. По его словам, нападавшие сообщили, что у них есть соответствующее решение суда о новом директоре, однако документы они не предоставили и действовали без сопровождения сотрудников Государственной исполнительной службы.

В.КОВАЛЕНКО также сообщил, что новым директором якобы назначен Максим БАЙБУЗА, ранее бывший одним из административных сотрудников АПФ «Таврия».

Как сообщал УНИАН, милиция задержала 169 участников рейдерской атаки на новокаховский завод «Таврия», во время столкновений 3 сентября были ранены 39 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, личности 116 задержанных уже установлены. «Все они не принадлежат к какой-либо охранительной структуре, являются безработными, просто можно сказать, их наняли из улицы за 50-100 долларов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что попытка захвата завода «Таврия» - «это крупнейшая рейдерская атака со времен атак на одесские порты. Это была хорошо организованная рейдерская атака, кто организатор - мы выясняем, задержанные говорят, что их наняли неизвестные лица».

В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных зданий завода «Таврия». Среди пострадавших - 2 сотрудника милиции, получившие ранение в результате применения травматического оружия.

Напомним, в августе разгорелся конфликт между инвесторами ОАО “АПФ Таврия” и руководством коньячного завода.

На пресс-конференции 19 августа руководство Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), куда входит завод, заявило, что директор ОАО “АПФ Таврия” Олександр СИДОРЕНКО спасает свое кресло. Как заявил исполнительный директор ПНВХ Андрей СТРЕЛЕЦ, А.СИДОРЕНКО в момент кризиса «перестал быть адекватным менеджером», поэтому руководство компании не планировало продолжать с ним контракт, который заканчивается в сентябре т.г. “О неэффективном управлении свидетельствует тот факт, что за первые полгода 2009 рынок коньяка в Украине упал на 18,5%, а продажи “Таврии” – на 20%. Поэтому мы предложили А.СИДОРЕНКО почетную должность в Совете директоров предприятия, а оперативное управление передать в руки более сильного менеджера”, - сказал А.СТРЕЛЕЦ. По его словам, А.СИДОРЕНКО в свою очередь не согласился на это предложение и обвинил президента корпорации «Логос» Валерия ШАМОТИЯ в том, что он довел “Таврию” до банкротства.

В то же время, работники ОАО «АПФ «Таврия» опровергали заявления акционеров о кризисе на предприятии и давлении на них со стороны руководителя А.СИДОРЕНКО.

Работники «Таврии» существующие финансовые неурядицы на предприятии связывают с долгом ТД «Маркет-Групп», входящем в корпорацию «Логос», за отгруженные коньяки производства «Таврии», достигшем почти 40 млн. грн.

Кроме того, работники выступают против намерений акционеров разделить сырьевую базу и промышленность.