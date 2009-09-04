СБУ поможет прокуратуре расследовать захват "Таврии"

Служба безопасности Украины поможет прокуратуре расследовать уголовное дело по факту захвата коньячного завода "Таврия" в Новой Каховке (Херсонская обл.).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня журналистам в Киеве.

"СБУ серьезно вмешалась в ситуацию относительно того, кто предоставлял лицензию этой частной охранной фирме, откуда у них оружие, почему в нарушение лицензии несколько десятков людей появились на территории (завода «Таврия»), кто организовал их приезд и фактически вооруженное нападение", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он напомнил, что милиция собрала материалы относительно этого инцидента и передала их в прокуратуру.

"А мы видим свой сегмент и обязательно поможем коллегам. Это именно так называемая частная охранная фирма ВВ "Альфа", и это нас беспокоит", - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он назвал вчерашние события на заводе «Таврия» "махновщиной".

"Это даже не рейдерство, это чистой воды махновщина. Самый беспокоящий момент – это оружие у частной фирмы, и что это за лицензия", - подчеркнул председатель СБУ.

Кроме того, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что в Украине работают судебные исполнители, "а не люди, которые незаконно получают лицензии или незаконно действуют под видом охранной фирмы".

"В этом мы поможем милиции и прокуратуре. Наши люди уже работают", - резюмировал председатель СБУ.

Как сообщал УНИАН, вечером вчера, 3 сентября, приблизительно в 20.30, группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» в Новой Каховке Херсонской области. По словам руководителя предприятия Александра СИДОРЕНКО, неизвестные люди, не предоставив никаких документов и объяснений, проникли на территорию предприятия, и пыталась штурмом захватить здание завода, где расположены кабинеты руководства, бухгалтерия, прочее.

В ходе попытки захвата завода произошли столкновения с применением огнестрельного травматического оружия. Милиция задержала 169 человек, в результате столкновений 39 человек получили травмы различной степени тяжести (рубленые раны и ушибы) и находятся в больницах. Среди раненых есть два сотрудника милиции, которые пострадали от выстрелов травматического оружия.

Правоохранители прибыли на место происшествия через 10 минут после вызова. Прибыв на место, милиция установила, что 80 человек в возрасте 25-35 лет прибыли на трех автобусах "Неоплан", при них была арматура, балки, заточки, два пистолета для отстрела резиновыми пулями, а также каски, налокотники и другие защитные средства.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных и других зданий завода.

По словам главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО, это "самая большая рейдерская атака со времен атак на одесские порты". "Эта рейдерская атака была хорошо организована, кто организатор, мы сейчас выясняем", - подчеркнул министр, добавив, что, по словам задержанных, их наняли неизвестные лица.

Сегодня, 4 сентября, мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» была связана со вступлением в должность нового директора.