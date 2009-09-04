В Харьковской области убрали 80% кукурузы

Аграрии Харьковской области убрали 80% от общей площади посевов кукурузы на силос и зеленый корм.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По его словам, на сегодняшний день хозяйствами области эта культура скошена на 30,7 тыс. га, что составляет 80% от общей площади сбора (38,2 тыс. га).

В.ЗВЕРЕВ сообщил, что средняя урожайность кукурузы составляет 157 ц/га и на сегодняшний день в Харьковской области собрано 482,6 тыс. т зеленой массы.

По словам В.ЗВЕРЕВА, шесть районов Харьковской области уже завершили уборку кукурузы на силос и зеленый корм, самая высокая урожайность при этом зафиксирована в Богодуховском (239 ц/га), Великобурлукском (216 ц/га) и Краснокутском (206 ц/га) районах.

Замглавы ОГА отметил, что в Барвенковском и Боровском районе урожайность кукурузы на силос и зеленый корм самая низкая среди всех районов области и составляет 60 ц/га и 104 ц/га соответственно.