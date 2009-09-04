Коллектив «Таврии» обратился к Тимошенко за защитой

Трудовой коллектив ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО защитить их предприятие от попыток захвата рейдерами.

Фотокопия документа, подписанного директором предприятия А.СИДОРЕНКО и руководителем заводского комитета профсоюза В.ГУЛЬКО, размещена на официальном сайте АПФ «Таврия».

В частности, в обращении говорится: «Уважаемая Юлия Владимировна! Вынуждены опять обратиться к Вам, однако уже не с письмом о том, что наше общество пытаются захватить рейдеры и обанкротить, а с тем, чтобы Вы остановили тот произвол, который совершают лица, пытающиеся захватить наше предприятие, - БАЙБУЗ М. и ШАМОТИЙ В».

Далее в тексте излагается версия руководства завода и профкома событий, которые произошли на предприятии 3 сентября.

В частности, «03.09.09 около девяти часов вечера в административное здание общества пытались ворваться и захватить его около 200 неизвестных лиц под руководством БАЙБУЗА М. Указанные лица были экипированы и вооружены. На своем пути они просто смели представителей трудового коллектива ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» и фактически разрушили административное здание. В результате этого произвола пострадали около 50 человек и нанесен вред обществу, который предварительно оценивается в сумму свыше 1 млн. грн. Бандиты били работников предприятия, в том числе и женщин, не обращая внимания ни на кого, использовали оружие, газовые баллончики, дымовые шашки».

Также в письме отмечается, что нападавшие имели на руках постановление Комсомольского районного суда г. Херсона, согласно которому БАЙБУЗ М. назначен руководителем общества.

Как сообщал УНИАН, милиция задержала 169 участников рейдерской атаки на новокаховский завод «Таврия», во время столкновений 3 сентября были ранены 39 человек.

Как сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО, личности 116 задержанных уже установлены. «Все они не принадлежат к какой-либо охранительной структуре, являются безработными, просто можно сказать, их наняли из улицы за 50-100 долларов», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

При этом он отметил, что попытка захвата завода «Таврия» - «это крупнейшая рейдерская атака со времен атак на одесские порты. Это была хорошо организованная рейдерская атака, кто организатор - мы выясняем, задержанные говорят, что их наняли неизвестные лица».

В настоящее время прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных зданий завода «Таврия». Среди пострадавших - 2 сотрудника милиции, получившие ранение в результате применения травматического оружия.

Напомним, в августе разгорелся конфликт между инвесторами ОАО “АПФ Таврия” и руководством коньячного завода.

На пресс-конференции 19 августа руководство Первого национального винодельческого холдинга (ПНВХ), куда входит завод, заявило, что директор ОАО “АПФ Таврия” Александр СИДОРЕНКО спасает свое кресло. Как заявил исполнительный директор ПНВХ Андрей СТРЕЛЕЦ, А.СИДОРЕНКО в момент кризиса «перестал быть адекватным менеджером», поэтому руководство компании не планировало продолжать с ним контракт, который заканчивается в сентябре т.г. “О неэффективном управлении свидетельствует тот факт, что за первые полгода 2009 рынок коньяка в Украине упал на 18,5%, а продажи “Таврии” – на 20%. Поэтому мы предложили А.СИДОРЕНКО почетную должность в Совете директоров предприятия, а оперативное управление передать в руки более сильного менеджера”, - сказал А.СТРЕЛЕЦ. По его словам, А.СИДОРЕНКО в свою очередь не согласился на это предложение и обвинил президента корпорации «Логос» Валерия ШАМОТИЯ в том, что он довел “Таврию” до банкротства.

В то же время, работники ОАО «АПФ «Таврия» опровергали заявления акционеров о кризисе на предприятии и давлении на них со стороны руководителя А.СИДОРЕНКО.

Работники «Таврии» существующие финансовые неурядицы на предприятии связывают с долгом ТД «Маркет-Групп», входящем в корпорацию «Логос», за отгруженные коньяки производства «Таврии», достигшем почти 40 млн. грн.

Кроме того, работники выступают против намерений акционеров разделить сырьевую базу и промышленность.