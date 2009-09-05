Япония закупила украинское зерно

По данным экспертов ИА АПК-Информ, впервые с начала сезона 2009/10 украинский ячмень и пшеница были экспортированы в Японию. Объем поставки составил 39 тыс. тонн, в т.ч. 34 тыс. тонн ячменя и 5 тыс. тонн пшеницы. Отметим, что в 2008/09 МГ Япония не импортировала из Украины данные зерновые.

Напомним, что Япония, как правило, закупает украинскую кукурузу, только в 2008/09 МГ было экспортировано 194 тыс. тонн данной культуры.

С начала нового сезона экспорта украинской кукурузы в Японию еще не было, хотя контракт на закупку между японской и украинской сторонами уже подписан.