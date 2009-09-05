Завтра осадки не ожидаются на востоке и юге Украины

Завтра в восточных областях Украины, в Крыму и Приазовье, а днем и на крайнем западе осадки не ожидаются.

На остальной территории кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в центральных, Одесской, Николаевской и Херсонской областях местами сильные ливни, местами шквалы 24 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер в западной половине - северо-западный, на остальной территории - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-15°, на юге 16-21°, в западных областях 5-10°, днем 17-22°, в восточных областях, в Крыму и Приазовье 24-29°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 9-14°.

В Киевской области в воскресенье ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, местами по области шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью 10-15°, днем 17-22°, в Киеве ночью 12-14°, днем 18-20.