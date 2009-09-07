Сегодня на основной территории Украины дожди

Сегодня в большинстве северных, центральных областей Украины, Одесской и Николаевской областях кратковременные дожди, местами грозы.

На остальной территории без существенных осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер ожидается преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-14°, на юге до 18°, днем 18-23°, в восточных областях, Крыму и Приазовье 24-28°; в Карпатах ночью 3-8°, днем 8-13°.

В Киевской области в понедельник ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 9-14°, днем 18-23°, в Киеве ночью 11-13°, днем 18-20°.