Аграрии Житомирской области начали сев озимых
10:45, 07 сентября 2009Агро
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Под урожай 2010 г отведено 222 тыс. га
Аграрии Житомирской области начали сев озимых культур под урожай 2010 года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.
Уточняется, что в этом году планируется посеять озимые на площади 222 тыс. га, что на 11,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Уже проведено подготовку грунта для посева озимых культур на площади в 134,5 тыс. га. Подготовлено также 31,5 тыс. тонн семян не ниже второй репродукции – 87% необходимого.
Отмечается также, что сельхозпредприятия области уже посеяли рапс на площади 26,5 тыс. га.
Посевную кампанию начали в Житомирском, Андрушевском, Попельнянском районах области.
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