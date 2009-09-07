Аграрии Житомирской области начали сев озимых культур под урожай 2010 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Житомирской ОГА.

Уточняется, что в этом году планируется посеять озимые на площади 222 тыс. га, что на 11,5 тыс. га больше, чем в прошлом году. Уже проведено подготовку грунта для посева озимых культур на площади в 134,5 тыс. га. Подготовлено также 31,5 тыс. тонн семян не ниже второй репродукции – 87% необходимого.

Отмечается также, что сельхозпредприятия области уже посеяли рапс на площади 26,5 тыс. га.

Посевную кампанию начали в Житомирском, Андрушевском, Попельнянском районах области.