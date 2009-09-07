"Украгролизинг" подпишет контракты с канадскими компаниями

НАК "Украгролизинг" прогнозирует, что контракты с канадскими компаниями о привлечении иностранных кредитов под государственные гарантии на закупку сельскохозяйственной техники, в частности, молоковозов и элеваторов, будут подписаны на следующей неделе.

Об этом сообщили в пресс-службе НАК "Украгролизинг".

По информации пресс-службы, контракты еще не подписаны, но "очевидно, официально их подпишут на следующей неделе".

Напомним, 5 сентября, премьер-министр Украины Юлия Тимошенко планирует вручить ключи от молоковозов представителям лучших молочных кооперативов Украины.

Как сообщалось, правительство Украины приняло 4 постановления (№645 и №646 от 17 июня и №772 и №773 от 17 июля 2009 г.) о привлечении НАК "Украгролизинг" иностранных кредитов для закупки сельскохозяйственной техники, в частности, молоковозов и элеваторов, под государственные гарантии на общую сумму $1,2 млрд.