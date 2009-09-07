Индия продлевает запрет на экспорт пищевых масел

По сообщениям агентства Dow Jones, с целью поддержки внутреннего рынка правительство Индии продлило действие запрета на экспорт пищевых масел еще на пол года - до 1 сентября 2010 г.

В то же время, данная мера по-прежнему не распространяется на экспорт растительных масел в брендированных упаковках по 5 кг (при условии, что общий объем грузовой партии не превышает 10 тыс. тонн). Беспрепятственная продажа данного товара была разрешена в марте т. г. и действует до 30 сентября 2010 г. При этом к настоящему времени общий объем поставок масла в брендированных упаковках составил 6 тыс. тонн.

Отметим, что запрет на экспорт масел в Индии был введен в марте прошлого года с целью предотвращения роста стоимости данной продукции в стране и контроля темпов инфляции.

Напомним, что Индия является крупнейшим импортером пищевых растительных масел, закупая на внешних рынках до половины всего объема внутреннего потребления данной продукции (свыше 7 млн. тонн).