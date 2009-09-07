Во вторник в Киеве до +23°

В ближайшие сутки на территорию Украины будет поступать преимущественно сухой и относительно теплый воздух с востока. В Киеве - без существенных осадков. Температура ночью +10-12, днем +21-23

Как сообщает Украинский Гидрометцентр в понедельник, предположительно будет без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью +9-14, на юге до +18, в западных областях местами +5-8, днем +19-25, в южной части и на востоке до+28; в Карпатах ночью +3-8, днем +10-15.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 сентября самая высокая температура была +32,7 в 2008 году, самая низкая +3,3 в 1991 году.

В среду ожидается без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 5-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +7-13, на юге +11-17, на ЮБК до +20; днем +22-28.

В Киеве в среду – без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью +10-12, днем +24-26.

7 сентября температура воды в Черном и Азовском морях +20-23, в Днепре возле Киева +19.