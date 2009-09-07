Дохийский раунд переговоров возобновится

Представители ведущих экономик мира решили возобновить переговорный процесс в рамках Дохийского раунда переговоров под эгидой Всемирной торговой организации (ВТО), стартовавшего еще в 2001 г., сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Как сообщает сегодня выходящая в Лондоне американская газета Wall Street Journal Europe, первая встреча представителей стран на торговых переговоров и их офисов стартует 14 сентября в Женеве. В случае успеха в Швейцарии переговоры, по сведениями издания, продолжатся в рамках саммита "двадцатки" 24-25 сентября в Питтсбурге, а затем на запланированной ноябрьской встрече министров торговли.

Дохийский раунд многосторонних торговых переговоров оказался заблокированным в июле прошлого года из-за разногласий между крупнейшими развивающимися государствами и развитыми державами по субсидиям в аграрном секторе.

Как отмечает ИТАР-ТАСС, надежду на успешное возобновление переговоров выразил генеральный директор ВТО Паскаль Лами. По словам представителя США на переговорах Рона Кирка, речь идет "не об установлении "крайних сроков", которых за восемь лет пройдено очень много, а об их сути".