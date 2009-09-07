«Данон Украина» будет поставлять молокопродукты бюджетным организациям

Херсонская облгосадминистрация планирует привлечь производителя молочной продукции ООО «Данон Украина» для поставок молочной продукции бюджетным организациям области.

Как сообщили УНИАН в Управлении по делам прессы и информации Херсонской ОГА, предварительные договоренности об этом достигнуты во время встречи главы областной государственной администрации Бориса СИЛЕНКОВА с генеральными директорами ООО «Данон Украина» Дарио МАРКЕТТИ и ООО «Данон Днепр» Вадимом МЕЛЬНИКОВЫМ на прошедшей неделе.

В частности, компания «Данон Украина» взяла на себя обязательство предоставить облгосадминистрации детальную информацию о предприятии для распространения среди бюджетных организаций области с целью налаживания поставок молочной продукции.

Отмечается также, что предыдущие договоренности со стороны предприятия в полном объеме выполнены не были, в частности, цена закупки сырья компанией у населения остается низкой. В связи с этим, Б.СИЛЕНКОВ предложил представителям предприятия модернизировать форму закупки сырья путем создания соответствующего подразделения, которое будет работать с рынками сбыта и решать вопрос обеспечения предприятия необходимым для производства сырьем.

Справка УНИАН. Французский производитель молочной продукции «Данон» в 2006 году приобрел «Молочный завод «Родич» (г. Херсон). В планах «Данон» была модернизация производственных мощностей «Родич» в течение 10 лет с целью выйти на уровень ежегодного производства до 200 тыс. тонн молочной продукции. На момент покупки предприятие производило до 30 тыс. тонн молочной продукции в год.