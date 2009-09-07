В Херсонской обл. на землеустройство будет выделено более 150 млн.грн.

Херсонский облсовет решил направить 152,714 млн. грн. на развитие земельных отношений в регионе на период до 2013 г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в решении Херсонского областного совета, принятом на сессии 4 сентября.

В рамках программы предусмотрены мероприятия по консервации малопродуктивных и деградированных земель, рекультивация, почвозащитные работы. Также планируется провести инвентаризацию земель населённых пунктов области, определить их границы, а также границы прибрежных защитных линий.

Кроме того, предполагаются работы по размежеванию земель государственной и коммунальной собственности, денежной оценке земель.

Половину из общей суммы средств, предусмотренной на выполнение программы, - 76,198 млн. грн. - планируется привлечь из государственного бюджета, 54,587 млн. грн. — средства местных бюджетов и 21,929 млн. грн. — собственные средства землевладельцев и землепользователей.

В 2009 году на выполнение мероприятий программы планируется освоить 26,569 млн. грн., в 2010 — 29,327 млн. грн., в 2011 — 30,429 млн. грн., в 2012 — 34,405 млн. тыс. грн., в 2013 — 32,035 млн. грн.

Справка УНИАН. Земельный фонд области составляет 2 млн. 846,1 тыс. га, или 4,7% территории Украины. Из общей площади 1 млн. 970,9 тыс. га (69,2%) занимают сельхозугодья.