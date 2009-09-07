Владельцы ВВ «Альфа», инициировавшие захват «Таврии», будут найдены

Председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО надеется, что владельцы охранной фирмы ВВ «Альфа», которые наняли боевиков для рейдерского захвата коньячного завода «Таврия» в Новой Каховке, будут найдены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в Киеве.

«Владельцы скрываются, но это уже работа следователей. Думаю, что они будут найдены и, в первую очередь, будут лишены лицензии, и будет выяснено, откуда в них оружие», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

При этом он отметил, что СБУ выяснила то, что ее интересовало. В частности, «так называемая охранная фирма, по сути, набирала и свозила туда боевиков. Непонятным для нас образом получила обновление лицензии на так называемую свою деятельность от МВД», - сказал он.

«Вместе с коллегами из МВД назначена повторная проверка, как эта лицензия выдавалась, кому, и почему на конспиративной основе эта структура существует в Украине», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 сентября около 20.30 группа неизвестных пыталась штурмом захватить административное здание завода ОАО «Агропромышленная фирма «Таврия» в Новой Каховке Херсонской области.

По словам руководителя предприятия Александра СИДОРЕНКО, неизвестные люди, не предоставив никаких документов и объяснений, проникли на территорию предприятия и попыталась штурмом захватить здание завода, где расположены кабинеты руководства, бухгалтерия и т.п.

Во время попытки захвата завода произошли столкновения с применением огнестрельного травматического оружия. Милиция задержала 169 человек, в результате столкновений 39 человек получили травмы разной степени тяжести (рубленые раны и удары) и находятся в больницах. Среди раненых есть два сотрудника милиции, которые пострадали от выстрелов травматического оружия.

Милиция прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова. Прибыв на место, милиция выяснила, что 80 человек в возрасте 25-35 лет прибыли на трех автобусах "Неоплан", при них была арматура, балки, заточки, два пистолета для стрельбы резиновыми пулями, а также каски, налокотники и другие защитные средства.

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту захвата административных и других зданий завода.

4 сентября мэр Новой Каховки Владимир КОВАЛЕНКО заявил, что попытка захвата «Таврии» была связана с вступлением в должность нового директора.