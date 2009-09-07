«Оболонь» начала производство живого пива

Компания «Оболонь», один из крупнейших производителей пива и безалкогольных напитков, начала производство непастеризованного пива «Оболонь Живе» с гарантированным сроком хранения 45 суток.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается в сообщении, это пиво не имеет аналогов в Украине. Оно не подвергается пастеризации или стерилизации, а его стабильность и длительный срок годности достигаются благодаря уникальной технологии фильтрации и чистоте производства.

Живое пиво варится как классические светлые сорта, однако имеет некоторые особенности приготовления. Сваренное нефильтрованное пиво длительное время выдерживают при низкой температуре, а затем пропускают через специальные фильтрационные установки для сохранения качества и первичного вкуса.

«За счет продаж нового сорта мы планируем дополнительно увеличить долю рынка ТМ «Оболонь» на 1% в 2009 году», - отметила директор по продажам и маркетингу ЗАО «Оболонь» Елена ГАРБАРЧУК.

По словам менеджера проекта «Оболонь Живе» Алексея БЕЗУГЛОГО, «благодаря внедрению технологических инноваций специалистам удалось обеспечить срок хранения живого пива в 45 суток. Это создает уникальную возможность продавать настоящее живое пиво на всей территории Украины, а не только в регионе расположения завода».

Пиво «Оболонь Живе» наливается в стеклянные бутылки 0,5 л, ПЭТ 1 л и кеги.

Справка УНИАН. ЗАО «Оболонь» - ведущий национальный производитель пива, безалкогольных и слабоалкогольных напитков, минеральной воды. В состав корпорации входят главный завод в Киеве и 6 предприятий в регионах Украины.

Основные бренды: «Оболонь», «Bitburger», «Magnat», «Hike premium», «Оболонь BeerMix», «Zibert», «Десант», «Живчик», «Frest», «Прозрачна». Продукция компании экспортируется в 33 страны мира.