40% российского алкоголя – поддельная продукция

Российские предприниматели, работающие в сфере алкогольного рынка РФ, видят в негативном свете инициативу Минфина о повышении акцизов на некоторые вида спиртного, в том числе пива. Они говорят, что увеличение налоговых ставок в три раза приведет к обрушению отрасли, и что главная проблема — это алкогольный контрафакт.

Вице-президент пивкомпании "Балтика" Даниил Бриман уверен, что цены на алкоголь следует поднимать, но сбалансированно. Повышение акцизов приведет к ухудшению положения легальных производителей и снижению продаж, а падение реализации обусловит сокращение рабочих мест. Бороться надо, по мнению Д.Бримана, с алкогольным контрафактом, который производится в промышленных объемах и на обычных заводах. От этого, в первую очередь, несет ущерб государство.

Вопрос борьбы с контрафактным алкоголем можно решить только на государственном уровне. По некоторым данным, из 15 литров чистого спирта, которые в год выпивает среднестатистический россиянин, 6 литров приходится на нелегальные напитки, передает «Агро Перспектива».